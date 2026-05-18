Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaelispor Müzesi için forma imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' kapsamında Kocaelispor Müzesi'nde sergilenmek üzere çubuklu formayı imzaladı. Kocaelispor'un 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla yapılan müzede, kulübün tüm kupaları ve hatıra eşyaları yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir Gençlik Şöleni"ne katılmak üzere önceki gün geldiği Kocaeli'de, Kocaelispor Müzesi için forma imzaladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tahir Büyükakın'ın, "amatörden Süper Lig'e" diyerek desteklediği Kocaelispor, son 6 yılda 4 kupa kaldırıp, 16 yıllık Süper Lig hasretine son verdi.

Bu sezon Süper Lig'de kalan yeşil-siyahlı ekip için Büyükakın'ın talimatıyla müze yapılıyor.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda inşası devam eden müzede, kuruluştan bugüne tüm kupalar ve çeşitli hatıra eşyaları bulunacak.

Büyükakın, önceki gün "Bir Gençlik Şöleni"ne katılmak üzere geldiği kentte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müzede sergilenmek üzere forma imzalattı.

Erdoğan'ın imzaladığı çubuklu forma, müzedeki yerini alacak.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
