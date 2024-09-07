Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi 2028'de Hizmete Girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı'nın 2028 yılında hizmete gireceğini duyurdu. Projenin önemli bir ulaşım altyapısı sağlayacağı belirtilirken, il genelinde ulaşımın hızlanması ve kolaylaşması hedefleniyor. Bu projeyle, Kocaeli'nin ulaşım ağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı) İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz."