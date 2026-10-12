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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Kentsel dönüşüm) Birilerinin rantsal dönüşüm diye feveran etmesinden bıktık. Kimsenin ideolojik ezberi dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yok"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Kentsel dönüşüm) Birilerinin rantsal dönüşüm diye feveran etmesinden bıktık. Kimsenin ideolojik ezberi dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Birilerinin rantsal dönüşüm diye feveran etmesinden bıktık. Kimsenin ideolojik ezberi dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yok"

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
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