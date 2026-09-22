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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Yüreğinde insanlık, merhamet olan insaf ve vicdan sahibi kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz"

Kaynak: AA