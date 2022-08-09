Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz"
AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel