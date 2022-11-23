Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara harekatı mesajı sonrası, Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım

Terör hedeflerine yönelik Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonun karadan da sürdürülebileceği mesajını verdi. Erdoğan "En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin." derken Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından manidar bir paylaşım yapıldı. Tweet'te, "Tampon bölge"nin kelime anlamına yer verildi.

Geçtiğimiz hafta Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini Pençe Kılıç harekatıyla yerle bir etti.

184 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Pençe Kılıç Harekatı'nda 89 hedef imha edildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM



Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatların süreceğine ve operasyonun karadan da yapılabileceğine yönelik sinyal verdi. Erdoğan, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin." dedi.

Bu noktada gelişmeler takip edilirken Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. "Tampon bölge"nin tanımı yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Çeşitli nedenlerle, özellikle çatışması olası bölgeler arasında bulunan taraflı veya tarafsız bölge."