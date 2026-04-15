Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada iki liderin görüşmesine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesine büyük önem atfettiğimizi, enerji, savunma sanayii ve hava ulaştırması alanları başta olmak üzere birçok konuda büyük iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bölgemizde barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, müttefikimiz Kanada'yla birçok meselede görüşlerimizin örtüştüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mark Carney'i ev sahipliğimizde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesine davet etti, ayrıca 2026 yılı sona ermeden resmi ziyaret kapsamında Başbakan Carney'i ülkemizde ağırlamayı istediğimizi ifade etti."

Kaynak: ANKA
