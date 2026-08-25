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Erdoğan Ahlat'ta Kabine ve Şehit Aileleriyle Buluştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yemekte, kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yemekte, kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, külliyedeki kabine toplantısının ardından kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle yemek yedi.

Kaynak: AA
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