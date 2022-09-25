Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizde en büyük desteği yine İstanbul'dan ve elbette İstanbul Ticaret Odamızdan bekliyoruz. Artık ülkemize son 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısının, demokrasi ve kalkınma hamlelerinin meyvelerini toplama vaktidir." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ticaret Odası (İTO) 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasında, 50'li yaşlarında hayatını kaybeden eski İTO Başkanı İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet diledi.

Törende ödül alacak isimleri ve kurumları tebrik eden Erdoğan, "Bugün 640 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük ve köklü ticaret odalarından biri olma hüviyetini taşıyan bu güzide kurumumuz, ülkemizin geleceğine adanmış bir misyonla faaliyetlerini sürdürüyor. Dersaadet Ticaret Odası olarak başlayan çalışmalarını İstanbul Ticaret Odası olarak sürekli geliştirerek devam ettiren bu kurumun tarihi aslında bir anlamda da ülkemizin serencamıdır. Türkiye hangi badirelerden, hangi imtihanlardan, hangi dönüşümlerden geçtiyse İstanbul Ticaret Odası da benzer gelişmeleri yaşamıştır. Ülkemizdeki pek çok kurum gibi İstanbul Ticaret Odası da rahmetli Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın ülkemize kazandırdığı bir değerdir. Vizyonu, ileri görüşlülüğü, dirayeti, sabrı ve becerisiyle Osmanlı'nın son dönemine damgasını vuran Abdülhamit Han'ı rahmetle anmak hepimizin boynunu borcudur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, odanın, ticari düzenlemelerin hazırlık aşamasına katkı verdiğini belirterek, "İstanbul Ticaret Odası aynı zamanda kurucu vasfıyla da tebarüz etmiş bir müessesedir. Bizim de hayata atıldığımız dönemlerde yaptığımız işler vesilesiyle bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz odamızla siyaset ve hükümet görevlerimiz dönemlerinde de hep birlikte yol yürüdük. Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumanın yanında eğitim ve kültür başta olmak üzere pek çok alandaki hayırlı hizmetlerini yakından bildiğimiz odamız, bugünde aynı anlayışla yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın tamamı gibi ülkeyi de etkileyen koronavirüs salgını döneminde iş dünyasının bu krizden en az seviyede etkilenmesi için İstanbul Ticaret Odası ile etkin çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Oda Başkanımız Şekib Avdagiç'in bu süreçte gösterdiği gayretin ve yaptığı fedakarlıkların bizzat şahidiyim. Bunun yanında Şekib Bey'in İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nden Teknopark İstanbul'a kadar ülkemize kazandırdığı pek çok eseri de yakından takip ettik. İnşallah önümüzdeki dönemde de Şekib Bey ile bu çalışmaları hep daha ileriye taşıyarak devam ettireceğimize inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizde en büyük desteği yine İstanbul'dan ve elbette İstanbul Ticaret Odamızdan bekliyoruz. Artık ülkemize son 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısının, demokrasi ve kalkınma hamlelerinin meyvelerini toplama vaktidir."

(Sürecek)