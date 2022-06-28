Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar"
AA - Osman Baytürk - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen NATO Zirvesi'ne iştirak etmek üzere Madrid'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanında açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen NATO Zirvesi'ne iştirak etmek üzere Madrid'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanında açıklamada bulundu. (1)
AA / Osman Baytürk - Güncel