Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece NATO üyeliklerine müspet... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece NATO üyeliklerine müspet...

AA - İsmail Fidan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece NATO üyeliklerine müspet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını belirtti.

AA / İsmail Fidan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Haberler

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