Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak
Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel