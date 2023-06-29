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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak

Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsveç Güncel Haberler

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