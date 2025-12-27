Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun işgale uğradığı günlerde şehir şehir dolaşarak milletimizi istikbali için kıyama çağıran; duruşuyla, yaşayışıyla hakiki bir münevver olan; İstiklal Marşımızın yazarı, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Hakk'a yürüyüşünün 89'uncu yılında rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
