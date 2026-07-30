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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail saldırıları) Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail saldırıları) Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail saldırıları) Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum"

Kaynak: AA
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