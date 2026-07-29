Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor"
Kaynak: AA