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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanyollarla tekrar bir anlaşma yapacak, bunun (TCG Anadolu) bir üst versiyonunu ülkemize kazandırmak suretiyle uçak...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanyollarla tekrar bir anlaşma yapacak, bunun (TCG Anadolu) bir üst versiyonunu ülkemize kazandırmak suretiyle uçak gemilerimizi inşallah 2'ye çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanyollarla tekrar bir anlaşma yapacak, bunun (TCG Anadolu) bir üst versiyonunu ülkemize kazandırmak suretiyle uçak gemilerimizi inşallah 2'ye çıkaracağız"

Kaynak: AA / Güncel

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