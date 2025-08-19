Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın El Pais Gazetesi'ne makale kaleme aldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin halkının özgür, onurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkanlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'den yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İspanya'nın El Pais Gazetesi için "Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi" başlıklı makale kaleme aldığını belirtti.

Erdoğan'ın makalede, insani yardımın siyaset üstü bir vicdan meselesi olduğunu, Türkiye'nin mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan bir ülke olarak öne çıktığını vurguladığını aktaran Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesinin İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais'te İspanyolca yayımlandığını kaydetti.

İletişim Başkanlığının internet sitesinde de paylaşılan makaleyi Erdoğan'ın, 19 Ağustos "Dünya İnsani Yardım Günü" vesilesiyle kaleme aldığı ifade edildi.

Erdoğan, makalede, barış, güvenlik ve ortak refahın ancak halklar arasında karşılıklı saygı, adalet ve samimiyete dayalı bir işbirliği anlayışıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Türkiye ile İspanya'nın, Akdeniz'in iki ucunda yer alan iki kadim dost, iki güçlü medeniyetin mensubu olarak aynı ideallere omuz verdiğini belirten Erdoğan, ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret, enerji ve savunma sanayisi alanlarında İspanya ile yakaladıkları ivmenin, Avrupa-Akdeniz istikrarı açısından stratejik önem taşıdığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İspanya, NATO'daki en güvenilir müttefiklerimizden biridir. Adana'da konuşlu Patriot Hava Savunma Sistemi bunun somut ve güçlü bir ifadesidir. İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecimize verdiği samimi destek, ortak hedeflerimizin derinliğini yansıtmaktadır. Biz, bu stratejik ortaklığı, bölgesel ve küresel sınamalara karşı birlikte geliştireceğimiz güçlü adımlarla taçlandırmakta kararlıyız. Medeniyetler İttifakı'nın 20'nci yılında, farklılıkları çatışma unsuru değil zenginlik kabul eden anlayışımız, küresel krizlerin yaşandığı bu dönemde mazlum halklara umut ve dayanışma mesajı vermektedir. Savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketleri bizleri, insanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşıya bırakmıştır. Bugün, Dünya İnsani Yardım Günü'nde, karşımızda duran acı gerçek, 300 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlarından yoksun olmasıdır. Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir. Türkiye olarak, tarihimizden gelen engin insani yardım geleneğiyle, mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın her coğrafyada uzattığımız yardım eli, insanlık onurunu savunma ve vicdanımızın sesini duyurma irademizin en güçlü göstergesidir. Bu anlamda, İspanya da köklü insani yardım geleneğiyle bu vicdani duruşun güçlü bir ortağıdır."

"Türkiye, dünyanın en cömert ülkelerinden biri"

Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından İspanya'dan gelen arama kurtarma uzmanları ile Hatay Arsuz'da İspanya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın kurduğu sahra hastanesinde görev yapan İspanyol doktor, hemşire ve teknisyenler başta olmak üzere tüm yardım gönüllülerine bir kez daha şükranlarını sundu.

"Türkiye olarak bizler, 'Birimizin yaşadığı acı, hepimizin vicdanında yankılanan ortak bir çığlıktır' anlayışıyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin insani diplomasi anlayışıyla, gayrisafi milli hasılasına oranla insani yardımda dünyanın en cömert ülkelerinden biri konumunda olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, 2016 yılında İstanbul'da tarihte ilk kez gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Dünya İnsani Zirvesi'nin, Türkiye'nin insani yardımlar alanındaki konumunun küresel olarak teyidi bakımından bir dönüm noktası olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin AFAD, TİKA, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve sayısız sivil toplum kuruluşuyla sadece kriz anlarında değil, uzun vadeli kalkınma ve dayanışma projeleriyle de milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze, Suriye ve Lübnan gibi yakın coğrafyanın yanı sıra Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a ve Latin Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada insani yardım faaliyetlerini uluslararası kuruluşlarla eş güdüm halinde fedakarca yürüttüğünü ifade etti.

"Türkiye, Afrika'da yaşanan insani krizlere kayıtsız kalmadı"

Türkiye'nin geçmişten bugüne Afrika'da yaşanan insani krizlere kayıtsız kalmadığının altını çizen Erdoğan, Somali'deki ağır kuraklık felaketine dikkati çekmek ve kardeş Somali halkıyla dayanışmayı göstermek üzere 2011 yılında gerçekleştirilen Mogadişu ziyaretinin, uluslararası toplumda yankı uyandırdığını hatırlattı.

Erdoğan, hemen ardından kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde Somali'ye insani yardım seferberliği başlatıldığını, kurulan sulama sistemleriyle sürdürülebilir kalkınma yolunda kalıcı çözümler sunulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Sudan'a, BM verilerine göre 30 milyonu aşkın insanın insani yardıma muhtaç olduğu zor koşullarda gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve yangınla mücadele ekipmanlarıyla destek verdiğini belirten Erdoğan, Nyala'da, TİKA'nın katkılarıyla hizmete açılan Türk-Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bölgedeki önemli sağlık kuruluşlarından biri olarak faaliyet gösterdiğini, Sudan'da sürdürülebilir tarıma yönelik kalkınma faaliyetlerinin de devam ettiğini kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle Bangladeş'e sığınan bir milyondan fazla Rohingyalara yönelik insani yardımlarının yanı sıra 2017'den bu yana AFAD tarafından yönetilen Cox's Bazar'daki Türk Sahra Hastanesi ile sağlık hizmetleri sunduğunu, Afganistan'da ise 2022'den bu yana "İyilik Trenleri" adıyla gıda, barınma, ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatları yaptığını anımsattı.

"İnsani yardım siyaset üstüdür, bir vicdan meselesidir"

Türkiye'nin coğrafi uzaklık tanımaksızın, Latin Amerika ve Karayipler'de meydana gelen doğal afetlere karşı da imkanlar ölçüsünde en etkin şekilde insani yardımları ulaştırdığını, tarım projeleriyle sürdürülebilir kalkınmaya destek olduğunu anlatan Erdoğan, Kovid-19 salgını döneminde 160'tan fazla ülkeye aşı ve ilaç desteği sağlayan Türkiye'nin, küresel dayanışmanın en somut örneklerinden birini ortaya koyduğunu vurguladı.

İnsani yardımı, kalkınma ve sürdürülebilirlik perspektifiyle buluşturan yaklaşımın tezahürü olarak gelişmekte olan ülkelerden binlerce öğrenciye Türkiye'de burs imkanı sağladıklarını, kültürel miras alanlarının restorasyonu ve bu alanda verilen eğitimlerle insanlığın ortak hafızasını koruduklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son dönemde İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı kuşatma, aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır. 7 Ekim'den bu yana 61 binden fazla masumun hayatını kaybetmesi ve 2 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun biçimde evsiz kalması tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Türkiye, Gazze'ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırmış, UNRWA'ya sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirmiştir. Filistin halkının özgür, onurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkanlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz. Dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel krizler, jeopolitik gerilimler ve çatışmalar insani yardım faaliyetlerimizi zorlaştırsa da ihtiyaç duyulan her coğrafyada bu çabalardan asla vazgeçmeyeceğiz. Zira insani yardım siyaset üstüdür, bir vicdan meselesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani yardımın engin bir empati ve insanlık bilincinden doğan en yüce diplomasi biçimi olduğunu belirtti.

Türkiye ve İspanya'nın, dünyanın en eski medeniyet havzalarından biri olan Akdeniz'in iki yakasında evrensel değerlere gönülden bağlı iki dost, güçlü birer müttefik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "NATO çatısı altında yürüttüğümüz afet tatbikatları, düzensiz göçmenlere yapılan insani yardımlar ve zor zamanlarda birbirimize verdiğimiz destek, bu kardeşliğin somut delilleridir. Dayanışma ruhu iki halkı coğrafyanın ötesinde güçlü bir gönül birliğine taşımaktadır. İşte, bu ortak idealler doğrultusunda el ele vererek, insanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.