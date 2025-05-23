Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Bir Araya Geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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