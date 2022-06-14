Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki yıl doğalgazı da çıkarmaya başlayacağız"
AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla Türksat 5B Uydusu Hizmete alınması Abdülhamid Han Sondaj Gemisine telekonferans bağlantısı yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması Türksat 5B maketinin sergilenmesi ANKARA -...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla Türksat 5B Uydusu Hizmete alınması
Abdülhamid Han Sondaj Gemisine telekonferans bağlantısı yapılması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması
Türksat 5B maketinin sergilenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. (3)
AA / Sıtkı İlanbey - Güncel