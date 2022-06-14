Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki yıl doğalgazı da çıkarmaya başlayacağız" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki yıl doğalgazı da çıkarmaya başlayacağız"

AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla Türksat 5B Uydusu Hizmete alınması Abdülhamid Han Sondaj Gemisine telekonferans bağlantısı yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması Türksat 5B maketinin sergilenmesi ANKARA -...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla Türksat 5B Uydusu Hizmete alınması

Abdülhamid Han Sondaj Gemisine telekonferans bağlantısı yapılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

Türksat 5B maketinin sergilenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. (3)

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Abdülhamid Han Türksat Güncel Haberler

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