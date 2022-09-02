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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesinde, stratejik ortak olan iki ülkenin ilişkilerinin gelecekte derinleşerek...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesinde, stratejik ortak olan iki ülkenin ilişkilerinin gelecekte derinleşerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesinde, stratejik ortak olan iki ülkenin ilişkilerinin gelecekte derinleşerek gelişeceğine inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesinde, stratejik ortak olan iki ülkenin ilişkilerinin gelecekte derinleşerek gelişeceğine inandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Sefa Mutlu - Güncel

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