Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu ele alındı.
Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel