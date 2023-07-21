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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu ele alındı.

Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Tahıl Koridoru Karadeniz Ukrayna Güncel Haberler

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