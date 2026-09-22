Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Temim ile görüşmesinde, Türkiye-Katar ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Temim ile görüşmesinde, Türkiye-Katar ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Temim ile görüşmesinde, Türkiye-Katar ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı
Kaynak: AA