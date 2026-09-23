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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı

Kaynak: AA
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