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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı

Kaynak: AA