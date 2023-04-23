Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bayram harçlığı verdiği küçük kızın diyaloğu gündem oldu: Onlar seccadeye basıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs öncesi yaptığı ziyaretlerde seçim otobüsünden çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Erdoğan ile 200 TL verdiği küçük bir kızın diyaloğu sosyal medyada gündeme geldi. Çocuk, "Onlar seccadeye basıyorlar, ben AK Partiliyim" ifadelerini kullanırken, Erdoğan ise "Oy yerim ben seni. Bak neler diyor. Onlar diyor seccadeye basıyor" diyerek çocuğa sarıldı.

Türkiye 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere kilitlenirken, cumhurbaşkanı adayları da yurt içindeki ziyaretlerini sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı bir ziyarette çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

"ONLAR SECCADEYE BASIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim otobüsü içerisinde 200 TL verdiği bir küçük kızla olan diyaloğu dikkat çekti. Erdoğan'ın yanına gelen kız, "Onlar seccadeye basıyorlar, ben AK Partiliyim" dedi.

"OY YERİM SENİ" DEYİP SARILDI

Bunun üzerine Erdoğan ise "Oy yerim ben seni. Bak neler diyor. Onlar diyor seccadeye basıyor" diyerek çocuğa sarıldı.