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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bangladeş Başbakanı Rahman'ı kabulünde, Türkiye-Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bangladeş Başbakanı Rahman'ı kabulünde, Türkiye-Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bangladeş Başbakanı Rahman'ı kabulünde, Türkiye-Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı

Kaynak: AA
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