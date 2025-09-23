Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki Diplomatik Temasları

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York şehrinde, ikili temaslarda bulundu. Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya gelirken; Türkevi'nde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid Es-Sabah'ı da kabul etti. Kabulde, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York şehrinde, ikili temasları kapsamında AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi.

Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid Es-Sabah'ı da kabul etti. Kabulde, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasında ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirtirken, Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde, yeniden imar ve kalkınmaya odaklanmanın önemli olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti.