Erdoğan ve Trump Arasında İkili İlişkiler Üzerine Görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkileri ele aldı. Ayrıca, bölgesel ve küresel konuların da gündeme geldiği görüşmede, iki liderin ortak çıkarları ve iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulundukları ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşmesinde Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel