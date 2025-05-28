Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ve Şahbaz Şerif ile birlikte 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' etkinliklerine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Azerbaycan'ın Laçın kentinde düzenlenen, 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' etkinliklerine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Azerbaycan'ın Laçın kentinde düzenlenen, 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' etkinliklerine katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel