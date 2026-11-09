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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlham Aliyev kardeşimle samimi bir şekilde kucaklaştık, hasret giderdik. Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlham Aliyev kardeşimle samimi bir şekilde kucaklaştık, hasret giderdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlham Aliyev kardeşimle samimi bir şekilde kucaklaştık, hasret giderdik. Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir"

Kaynak: AA
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