Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Çin'de bir görüşme gerçekleştirecek

Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında önümüzdeki hafta Çin'de bir araya geleceği bildirildi.

GÖZLER BU ZİRVEYE ÇEVRİLDİ

Çin'in Tiencin şehrinde 31 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 25. ŞİÖ Zirvesi, uluslararası siyasetin nabzını tutacak önemli bir buluşmaya sahne olacak.

KATILACAK İSİMLER

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, zirveye Putin'in yanı sıra Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko gibi üye ülke liderlerinin katılacağını açıkladı. Zirvede, bölgesel güvenlik, enerji iş birliği ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra küresel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.