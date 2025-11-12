Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin Arasındaki Görüşme 40 Dakika Sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki görüşmesi sona erdi. Bahçeli’nin konutunda gerçekleşen buluşma yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. Türkmenbeyi Caddesi üzerinde bulunan konutta yapılan görüşme, yıl içindeki altıncı Erdoğan–Bahçeli buluşması olarak kayda geçti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saat 18.25'te kapıda karşıladı. İki lider, basın mensuplarına birlikte poz verdikten sonra içeri geçerek görüşmelerine başladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Toplantı sırasında dikkat çeken bir ayrıntı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan'ın elindeki kırmızı dosya oldu. Dosyanın içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

