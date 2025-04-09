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Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Yarın DEM heyetini kabul edeceğim. Terörsüz Türkiye hedefi irademizi teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreçte DEM Parti heyeti ile yapacağı görüşme merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveyle ilgili tarih de verdi.

"MUHALEFETİN OYUNUNA GELMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz muhalefetin oyununa gelmeyiz. Çok daha önemli meselelerimiz var. Terörsüz Türkiye gibi. Yarın DEM heyeti ile görüşeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefini teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KENDİSİNİ FESHETMESİNİ BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyetinin ne zaman görüşeceği sorusu üzerine Yılmaz, "Terörsüz Türkiye çok çok önemli. Bu hafta içerisinde bir görüşme bekleniyor. En kısa sürede silahların bırakılmasını, terör örgütünün kendisini feshetmesini bekliyoruz. Beklentimiz en kısa sürede terörsüz Türkiye sürecinin sonuçlanması. Görüşme için Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama bekleyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

"Kadere bak.Kimler.Kimler kimlerle olacak,kadere bak kadere""

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

kan davası gütmek topluma fayda vermez. VATANIN, DEVLETİN VE BAYRAĞIN BİRLİĞİ TEMELİNDE acilen barış için ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. buna da kim vesile olursa olsun. bu milletin artık terör belasına kaybedecek maddi de manevi de kaybı olmamalı. türküm ve böyle düşünüyorum. etnik kökenimiz ne olursa olsun 85 milyon eşitiz.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

işte bu vatan millet aşkı iste bu huuı liderimiz )))))))))))hele sandık günü bir gelsin

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