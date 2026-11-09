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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki yeni sahada daha petrol keşfettik. 2027'nin ikinci yarısında yaklaşık 230 kuyuyla bölgedeki günlük üretimimiz 100 bin varil barajını aşacak. Bu ekonomimize senede 4,4 milyar dolarlık katkı demektir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki yeni sahada daha petrol keşfettik. 2027'nin ikinci yarısında yaklaşık 230 kuyuyla bölgedeki günlük üretimimiz 100 bin varil barajını aşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki yeni sahada daha petrol keşfettik. 2027'nin ikinci yarısında yaklaşık 230 kuyuyla bölgedeki günlük üretimimiz 100 bin varil barajını aşacak. Bu ekonomimize senede 4,4 milyar dolarlık katkı demektir"

Kaynak: AA
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