Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti.

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.