Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'na ilişkin, "Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, NSosyal hesabından, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum. Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız."

