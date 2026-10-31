Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz, kendi ultrason cihazımızı geliştirmek. İnşallah önümüzdeki 2 senenin sonunda en az yüzde 71 yerlilik oranına sahip yıllık 700 ultrason cihazı üreteceğiz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz, kendi ultrason cihazımızı geliştirmek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz, kendi ultrason cihazımızı geliştirmek. İnşallah önümüzdeki 2 senenin sonunda en az yüzde 71 yerlilik oranına sahip yıllık 700 ultrason cihazı üreteceğiz."
Kaynak: AA