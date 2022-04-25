Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın kanun teklifi) Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın kanun teklifi) Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet...

AA - Barış Kılıç - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(HDP'li Paylan'ın kanun teklifi) Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın kanun teklifi) Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın kanun teklifi) Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet olarak görüyoruz."

AA / Barış Kılıç - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Milli, Güncel, Haberler

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