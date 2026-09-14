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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık, sokakların insafına terketmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık, sokakların insafına terketmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık, sokakların insafına terketmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz"

Kaynak: AA
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