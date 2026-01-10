Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hane İslam Eserleri Sergisi'nin Açılışına Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hane İslam Eserleri Sergisi'nin Açılışına Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi Açılış Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, açılışta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik etti.

