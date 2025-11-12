Erdoğan ve Kavelashvili Telefondan Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede Gürcistan'ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu iş birliği için Kavelashvili'ye teşekkür etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı da Erdoğan'a şehitler için taziye dileklerini iletti.