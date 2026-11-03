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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kore ile) Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük."

Kaynak: AA