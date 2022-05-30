Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'nın tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'nın tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem...
AA - Enes Kaplan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'nın tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'nın tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.
AA / Enes Kaplan - Güncel