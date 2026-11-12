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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına desteğinin baki olduğunu, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini, "Sudan Barış Girişimi"nin desteklendiğini belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına desteğinin baki olduğunu, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini, "Sudan Barış Girişimi"nin desteklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına desteğinin baki olduğunu, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini, "Sudan Barış Girişimi"nin desteklendiğini belirtti

Kaynak: AA
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