Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gayret gösterdiğini, özellikle Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği için çalıştığını belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gayret gösterdiğini, özellikle Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği için çalıştığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gayret gösterdiğini, özellikle Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği için çalıştığını belirtti
Kaynak: AA