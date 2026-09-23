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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gayret gösterdiğini, özellikle Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği için çalıştığını belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gayret gösterdiğini, özellikle Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği için çalıştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gayret gösterdiğini, özellikle Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği için çalıştığını belirtti

Kaynak: AA
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