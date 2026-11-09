Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin güçlendirilmesi için gereken yardımı yapmaya hazır olunduğunu belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin güçlendirilmesi için gereken yardımı yapmaya hazır olunduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin güçlendirilmesi için gereken yardımı yapmaya hazır olunduğunu belirtti
Kaynak: AA