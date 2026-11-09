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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin güçlendirilmesi için gereken yardımı yapmaya hazır olunduğunu belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin güçlendirilmesi için gereken yardımı yapmaya hazır olunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin güçlendirilmesi için gereken yardımı yapmaya hazır olunduğunu belirtti

Kaynak: AA
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