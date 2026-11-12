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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan'ın işbirliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade etmesinin önemli olduğunu vurguladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan'ın işbirliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan'ın işbirliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade etmesinin önemli olduğunu vurguladı

Kaynak: AA
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