Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan'ın işbirliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade etmesinin önemli olduğunu vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan'ın işbirliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade etmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan'ın işbirliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade etmesinin önemli olduğunu vurguladı
Kaynak: AA