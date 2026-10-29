Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin 13. Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini, toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin 13. Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini, toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin 13. Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini, toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti
Kaynak: AA