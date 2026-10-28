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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerin ticaret, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendirileceğini belirtti

Kaynak: AA