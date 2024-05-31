Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi sona erecek olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Bekir Şahin'in görev süresi 4 Haziran'da sona erecek ve yerine Muhsin Şentürk atanacak.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi sona erecek olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.
Bekir Şahin'in 4 Haziran'da 4 yıllık görev sürese sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Muhsin Şentürk görevine başlayacak.