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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi sona erecek olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Bekir Şahin'in görev süresi 4 Haziran'da sona erecek ve yerine Muhsin Şentürk atanacak.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  görevi sona erecek olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Bekir Şahin'in 4 Haziran'da 4 yıllık görev sürese sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Muhsin Şentürk görevine başlayacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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