Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta bulunduğu sırada, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi. İkili görüşmeler kapsamında gerçekleşen bu toplantı Türkevi'nde yapıldı ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmenin detayları ise henüz paylaşılmadı.
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.